Середня загальна компенсація Менеджер бізнес-операцій у Qualtrics варіюється від MX$1.07M до MX$1.45M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Qualtrics. Останнє оновлення: 9/28/2025

Середня загальна компенсація

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Поширений діапазон
Можливий діапазон
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Qualtrics RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер бізнес-операцій в Qualtrics складає річну загальну компенсацію MXMX$28,148,574. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Qualtrics для позиції Менеджер бізнес-операцій складає MXMX$20,626,107.

