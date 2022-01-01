Каталог компаній
Qualia
Qualia Зарплати

Зарплата Qualia варіюється від $55,275 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $256,959 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Qualia. Останнє оновлення: 9/18/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $170K

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $200K
Обслуговування клієнтів
$55.3K

Дата-сайентист
$118K
Маркетинг
$102K
Рекрутер
Median $155K
Продажі
$85.4K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$257K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Qualia Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Qualia - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $256,959. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Qualia складає $136,300.

Інші ресурси