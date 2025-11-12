Каталог компаній
Qualcomm
Qualcomm Мобільний дизайнер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Мобільний дизайнер in United States у Qualcomm становить $195K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Qualcomm. Останнє оновлення: 11/12/2025

Медіанний пакет
company icon
Qualcomm
Product Designer
San Diego, CA
Загалом за рік
$195K
Рівень
Sr Stagg
Базова зарплата
$195K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
15 Роки
Років досвіду
17 Роки
Які кар'єрні рівні в Qualcomm?
Останні подання зарплат
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Qualcomm RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (16.65% раз на півроку)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (16.65% раз на півроку)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Qualcomm RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Мобільний дизайнер в Qualcomm in United States складає річну загальну компенсацію $527,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Qualcomm для позиції Мобільний дизайнер in United States складає $257,000.

Інші ресурси