Qualcomm Тест-інженер Зарплати в Taiwan

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Qualcomm. Останнє оновлення: 11/12/2025

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Qualcomm RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (16.65% раз на півроку)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (16.65% раз на півроку)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Qualcomm RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Тест-інженер в Qualcomm in Taiwan складає річну загальну компенсацію NT$2,269,629. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Qualcomm для позиції Тест-інженер in Taiwan складає NT$1,813,965.

