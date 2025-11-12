Qualcomm SoC-інженер Зарплати в Greater Bengaluru

Компенсація SoC-інженер in Greater Bengaluru у Qualcomm варіюється від ₹3M за year для Hardware Engineer до ₹11M за year для Senior Staff Hardware Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹5.5M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Qualcomm. Останнє оновлення: 11/12/2025

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 33.3 % РІК 1 33.3 % РІК 2 33.3 % РІК 3 Тип Акцій RSU У Qualcomm RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу: 33.3 % передається у 1st - РІК ( 33.30 % щорічно )

33.3 % передається у 2nd - РІК ( 16.65 % раз на півроку )

33.3 % передається у 3rd - РІК ( 16.65 % раз на півроку ) 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Qualcomm RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в Qualcomm ?

