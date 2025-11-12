Каталог компаній
Qualcomm
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Апаратний інженер

  • ASIC-інженер

  • United States

Qualcomm ASIC-інженер Зарплати в United States

Компенсація ASIC-інженер in United States у Qualcomm варіюється від $156K за year для Hardware Engineer до $508K за year для Principal Hardware Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $267K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Qualcomm. Останнє оновлення: 11/12/2025

Середня Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$156K
$125K
$20.9K
$9.3K
Senior Hardware Engineer
$209K
$154K
$40.2K
$15.1K
Staff Hardware Engineer
$267K
$183K
$59.3K
$23.8K
Переглянути 2 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Qualcomm RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (16.65% раз на півроку)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (16.65% раз на півроку)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Qualcomm RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Апаратний інженер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції ASIC-інженер в Qualcomm in United States складає річну загальну компенсацію $508,343. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Qualcomm для позиції ASIC-інженер in United States складає $267,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Qualcomm

Схожі компанії

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси