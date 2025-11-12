Каталог компаній
Qualcomm
Компенсація ASIC-інженер in Greater Taipei Area у Qualcomm варіюється від NT$1.63M за year для Hardware Engineer до NT$4.32M за year для Staff Hardware Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Taipei Area становить NT$1.85M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Qualcomm. Останнє оновлення: 11/12/2025

Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.9K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$308K
NT$76.4K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Qualcomm RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (16.65% раз на півроку)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (16.65% раз на півроку)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Qualcomm RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції ASIC-інженер в Qualcomm in Greater Taipei Area складає річну загальну компенсацію NT$5,660,917. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Qualcomm для позиції ASIC-інженер in Greater Taipei Area складає NT$3,402,331.

