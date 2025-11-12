Компенсація ASIC-інженер in Greater Bengaluru у Qualcomm варіюється від ₹2.91M за year для Associate Hardware Engineer до ₹11.45M за year для Senior Staff Hardware Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹6.63M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Qualcomm. Останнє оновлення: 11/12/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Associate Hardware Engineer
₹2.91M
₹1.71M
₹170K
₹1.03M
Hardware Engineer
₹2.37M
₹1.91M
₹457K
₹0
Senior Hardware Engineer
₹4.98M
₹2.95M
₹1.74M
₹293K
Staff Hardware Engineer
₹7.3M
₹5.07M
₹1.68M
₹547K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
У Qualcomm RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 2nd-РІК (16.65% раз на півроку)
33.3% передається у 3rd-РІК (16.65% раз на півроку)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Qualcomm RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)