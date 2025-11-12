Каталог компаній
Qualcomm
Qualcomm ASIC-інженер Зарплати в Canada

Компенсація ASIC-інженер in Canada у Qualcomm варіюється від CA$115K за year до CA$196K. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$164K.

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Associate Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Hardware Engineer
CA$176K
CA$130K
CA$32.5K
CA$13.2K
Staff Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Qualcomm RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (16.65% раз на півроку)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (16.65% раз на півроку)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Qualcomm RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції ASIC-інженер в Qualcomm in Canada складає річну загальну компенсацію CA$196,165. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Qualcomm для позиції ASIC-інженер in Canada складає CA$165,686.

