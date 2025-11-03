Каталог компаній
Qohash
Qohash Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Canada у Qohash становить CA$153K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Qohash. Останнє оновлення: 11/3/2025

Медіанний пакет
company icon
Qohash
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
Загалом за рік
CA$153K
Рівень
Senior
Базова зарплата
CA$153K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Qohash?
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Qohash in Canada складає річну загальну компенсацію CA$201,407. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Qohash для позиції Інженер-програміст in Canada складає CA$153,331.

