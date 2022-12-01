Довідник компаній
Qogita
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Qogita Зарплати

Діапазон зарплат Qogita коливається від $63,997 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $118,874 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Qogita. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Науковець даних
$77.5K
Менеджер продукту
$64K
Інженер-програміст
$119K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Qogita, є Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $118,874. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Qogita, становить $77,538.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Qogita

Пов'язані компанії

  • PayPal
  • Snap
  • Roblox
  • Google
  • LinkedIn
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси