Каталог компаній
Qeexo
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Qeexo Зарплати

Зарплата Qeexo варіюється від $54,812 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $220,890 для Продакт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Qeexo. Останнє оновлення: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Продакт-дизайнер
$221K
Інженер-програміст
$54.8K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Qeexo - це Продакт-дизайнер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $220,890. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Qeexo складає $137,851.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Qeexo

Схожі компанії

  • Google
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Databricks
  • Netflix
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/qeexo/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.