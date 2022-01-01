QAD Зарплати

Каталог компаній
QAD
Зарплата QAD варіюється від $10,961 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $127,251 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників QAD. Останнє оновлення: 9/3/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $11K
Продукт-менеджер
$65.6K
Продажі
$127K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$62.3K
