QAD Зарплати

Зарплата QAD варіюється від $10,961 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $127,251 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників QAD . Останнє оновлення: 9/3/2025