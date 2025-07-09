Каталог компаній
Purdue University
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Purdue University Зарплати

Зарплата Purdue University варіюється від $19,900 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $132,335 для Загальна винагорода на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Purdue University. Останнє оновлення: 9/17/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $72K

Науковець-дослідник

Інженер-хімік
Median $70K

Дослідний інженер

Інженер-механік
Median $30K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Адміністративний асистент
$19.9K
Дата-сайентист
$119K
Інженер-електрик
$34.3K
Графічний дизайнер
$41.4K
Інженер з апаратного забезпечення
$29.9K
Управління персоналом
$47.8K
IT-спеціаліст
$39K
Проєктний менеджер
$77.6K
Загальна винагорода
$132K
Довіра та безпека
$98K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Purdue University - це Загальна винагорода at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $132,335. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Purdue University складає $41,392.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Purdue University

Схожі компанії

  • SoFi
  • Roblox
  • Apple
  • Lyft
  • Microsoft
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси