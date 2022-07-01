Public.com Зарплати

Зарплата Public.com варіюється від $152,235 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $169,150 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Public.com . Останнє оновлення: 10/25/2025