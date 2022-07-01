Каталог компаній
Public.com
Public.com Зарплати

Зарплата Public.com варіюється від $152,235 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $169,150 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Public.com. Останнє оновлення: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Управління персоналом
$162K
Продукт-дизайнер
$169K
Інженер-програміст
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
Не знаходите свою посаду?

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Public.com - це Продукт-дизайнер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $169,150. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Public.com складає $161,700.

Інші ресурси