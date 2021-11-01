PT Pertamina Зарплати

Зарплата PT Pertamina варіюється від $2,731 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $9,766 для Інженер-механік на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників PT Pertamina . Останнє оновлення: 10/25/2025