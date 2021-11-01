Каталог компаній
PT Pertamina
PT Pertamina Зарплати

Зарплата PT Pertamina варіюється від $2,731 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $9,766 для Інженер-механік на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників PT Pertamina. Останнє оновлення: 10/25/2025

Графічний дизайнер
$9.7K
Інженер-механік
$9.8K
Проєктний менеджер
$2.7K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в PT Pertamina - це Інженер-механік at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $9,766. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в PT Pertamina складає $9,660.

