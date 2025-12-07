Каталог компаній
PSP Investments
Середня загальна компенсація Кадрові ресурси in Canada у PSP Investments варіюється від CA$106K до CA$145K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації PSP Investments. Останнє оновлення: 12/7/2025

Середня загальна компенсація

$83.6K - $99.3K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$77.2K$83.6K$99.3K$106K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в PSP Investments?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Кадрові ресурси в PSP Investments in Canada складає річну загальну компенсацію CA$145,444. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в PSP Investments для позиції Кадрові ресурси in Canada складає CA$106,237.

