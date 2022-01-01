Proxy Зарплати

Зарплата Proxy варіюється від $100,500 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $184,075 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Proxy . Останнє оновлення: 11/28/2025