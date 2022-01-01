Каталог компаній
Proxy Зарплати

Зарплата Proxy варіюється від $100,500 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $184,075 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Proxy. Останнє оновлення: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Продакт-менеджер
$184K
Інженер-програміст
$101K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Proxy - це Продакт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $184,075. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Proxy складає $142,288.

