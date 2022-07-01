Каталог компаній
Proximie
Зарплати

Зарплата Proximie варіюється від $93,258 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $258,700 для Продажі на вищому рівні.

Продакт-дизайнер
Median $93.3K
Продажі
$259K
Інженер-програміст
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Proximie - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $258,700. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Proximie складає $112,489.

Інші ресурси

