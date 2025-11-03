Каталог компаній
Proton
Proton Менеджер інженерів-програмістів Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Proton. Останнє оновлення: 11/3/2025

Середня загальна компенсація

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Поширений діапазон
Можливий діапазон
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Block logo
+CHF 47.4K
Robinhood logo
+CHF 72.7K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Proton Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Proton in Switzerland складає річну загальну компенсацію CHF 198,260. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Proton для позиції Менеджер інженерів-програмістів in Switzerland складає CHF 145,277.

Інші ресурси