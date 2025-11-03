Каталог компаній
Proton
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Proton Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Spain у Proton становить €72.2K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Proton. Останнє оновлення: 11/3/2025

Медіанний пакет
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Загалом за рік
€72.2K
Рівень
L2C
Базова зарплата
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Proton?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Proton Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Proton in Spain складає річну загальну компенсацію €90,708. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Proton для позиції Інженер-програміст in Spain складає €72,166.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Proton

Схожі компанії

  • Spotify
  • SoFi
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Square
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси