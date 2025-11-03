Каталог компаній
Середня загальна компенсація Аналітик кібербезпеки у Proton варіюється від CHF 19K до CHF 26.5K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Proton. Останнє оновлення: 11/3/2025

Середня загальна компенсація

CHF 20.6K - CHF 24.9K
Switzerland
Поширений діапазон
Можливий діапазон
CHF 19KCHF 20.6KCHF 24.9KCHF 26.5K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Proton Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик кібербезпеки в Proton складає річну загальну компенсацію CHF 26,509. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Proton для позиції Аналітик кібербезпеки складає CHF 18,968.

