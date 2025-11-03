Каталог компаній
Proton
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Обслуговування клієнтів

  • Всі зарплати Обслуговування клієнтів

Proton Обслуговування клієнтів Зарплати

Середня загальна компенсація Обслуговування клієнтів in North Macedonia у Proton варіюється від MKD 482K до MKD 658K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Proton. Останнє оновлення: 11/3/2025

Середня загальна компенсація

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Поширений діапазон
Можливий діапазон
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Обслуговування клієнтів заявок в Proton щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+MKD 3.13M
Robinhood logo
+MKD 4.8M
Stripe logo
+MKD 1.08M
Datadog logo
+MKD 1.89M
Verily logo
+MKD 1.19M
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Proton Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Обслуговування клієнтів пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Обслуговування клієнтів в Proton in North Macedonia складає річну загальну компенсацію MKD 657,762. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Proton для позиції Обслуговування клієнтів in North Macedonia складає MKD 481,981.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Proton

Схожі компанії

  • Spotify
  • SoFi
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Square
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси