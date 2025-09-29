Компенсація Продукт-менеджер in Poland у Procter & Gamble варіюється від PLN 346K за year для B2 до PLN 407K за year для B3. Медіанний yearний пакет компенсації in Poland становить PLN 331K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Procter & Gamble. Останнє оновлення: 9/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
