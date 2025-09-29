Компенсація Інженер-механік in United States у Procter & Gamble варіюється від $101K за year для B1 до $188K за year для B3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $102K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Procter & Gamble. Останнє оновлення: 9/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
B1
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
