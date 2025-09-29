Компенсація Маркетинг in United States у Procter & Gamble варіюється від $90K за year для B1 до $184K за year для B3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $135K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Procter & Gamble. Останнє оновлення: 9/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
