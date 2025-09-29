Компенсація Дата-сайентист in United States у Procter & Gamble варіюється від $133K за year для B1 до $245K за year для B3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $148K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Procter & Gamble. Останнє оновлення: 9/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
