ProArch Зарплати

Зарплата ProArch варіюється від $4,350 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $54,026 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ProArch. Останнє оновлення: 10/21/2025

Аналітик даних
$4.4K
Дата-сайентист
$18.2K
Продукт-менеджер
$54K

Інженер-програміст
$18.8K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ProArch - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $54,026. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ProArch складає $18,512.

