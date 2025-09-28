Каталог компаній
Prime Health Services
Prime Health Services Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Prime Health Services становить $74K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Prime Health Services. Останнє оновлення: 9/28/2025

Медіанний пакет
company icon
Prime Health Services
Web Developer
Nashville, TN
Загалом за рік
$74K
Рівень
L2
Базова зарплата
$74K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Prime Health Services?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Інженер-програміст by Prime Health Services in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $91,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Prime Health Services vir die Інженер-програміст rol in United States is $74,000.

