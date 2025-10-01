Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Дата-сайентист in Northern Virginia Washington DC у Premise становить $120K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Premise. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Premise
Data Scientist
Washington DC
Загалом за рік
$120K
Рівень
-
Базова зарплата
$120K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Premise?

$160K

Останні подання зарплат


Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дата-сайентист в Premise in Northern Virginia Washington DC складає річну загальну компенсацію $205,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Premise для позиції Дата-сайентист in Northern Virginia Washington DC складає $120,000.



