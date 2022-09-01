Precision Castparts Зарплати

Зарплата Precision Castparts варіюється від $72,471 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $196,980 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Precision Castparts . Останнє оновлення: 9/18/2025