Precision Castparts
    • Про компанію

    Precision Castparts Corp. is the market leader in manufacturing large, complex structural investment castings, airfoil castings, forged components, aerostructures and highly engineered, critical fasteners for aerospace applications.

    http://www.precast.com
    Веб-сайт
    1953
    Рік заснування
    1,500
    Кількість працівників
    $1B-$10B
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

