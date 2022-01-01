Каталог компаній
Praetorian
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Praetorian Зарплати

Зарплата Praetorian варіюється від $122,000 загальної компенсації на рік для Аналітик з кібербезпеки на нижньому рівні до $175,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Praetorian. Останнє оновлення: 9/17/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Аналітик з кібербезпеки
Median $122K
Інженер-програміст
Median $175K
Управління персоналом
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

El puesto con mayor remuneración reportado en Praetorian es Інженер-програміст con una compensación total anual de $175,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Praetorian es $129,350.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Praetorian

Схожі компанії

  • Snap
  • Spotify
  • Lyft
  • SoFi
  • Airbnb
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси