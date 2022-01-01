Praetorian Зарплати

Зарплата Praetorian варіюється від $122,000 загальної компенсації на рік для Аналітик з кібербезпеки на нижньому рівні до $175,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Praetorian . Останнє оновлення: 9/17/2025