Середня загальна компенсація Архітектор рішень in Hong Kong (SAR) у Potters Industries варіюється від HK$450K до HK$629K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Potters Industries. Останнє оновлення: 12/7/2025

Середня загальна компенсація

$62.4K - $75.6K
Hong Kong (SAR)
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$57.6K$62.4K$75.6K$80.4K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в Potters Industries in Hong Kong (SAR) складає річну загальну компенсацію HK$628,716. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Potters Industries для позиції Архітектор рішень in Hong Kong (SAR) складає HK$449,857.

