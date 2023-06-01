Pomelo Зарплати

Зарплата Pomelo варіюється від $15,501 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $54,000 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Pomelo . Останнє оновлення: 10/21/2025