Pomelo Зарплати

Зарплата Pomelo варіюється від $15,501 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $54,000 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Pomelo. Останнє оновлення: 10/21/2025

Інженер-програміст
Median $31.2K
Бізнес-аналітик
$15.5K
Продукт-дизайнер
Median $54K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Найвищеоплачувана позиція в Pomelo - це Продукт-дизайнер з річною загальною компенсацією $54,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Pomelo складає $31,200.

