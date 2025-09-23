Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in India у Policybazaar становить ₹1.35M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Policybazaar. Останнє оновлення: 9/23/2025

Медіанний пакет
company icon
Policybazaar
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Загалом за рік
₹1.35M
Рівень
L2
Базова зарплата
₹1.35M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Policybazaar?

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Policybazaar in India складає річну загальну компенсацію ₹1,995,923. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Policybazaar для позиції Інженер-програміст in India складає ₹1,239,789.

Схожі компанії

