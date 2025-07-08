Каталог компаній
PNM Resources
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

PNM Resources Зарплати

Зарплата PNM Resources варіюється від $46,976 загальної компенсації на рік для Апаратний інженер на нижньому рівні до $79,600 для Інженер-механік на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників PNM Resources. Останнє оновлення: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Апаратний інженер
$47K
Інженер-механік
$79.6K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в PNM Resources - це Інженер-механік at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $79,600. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в PNM Resources складає $63,288.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для PNM Resources

Схожі компанії

  • Uber
  • Roblox
  • Databricks
  • Lyft
  • Tesla
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnm-resources/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.