Plusgrade Зарплати

Зарплата Plusgrade варіюється від $54,223 загальної компенсації на рік для Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) на нижньому рівні до $94,020 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Plusgrade. Останнє оновлення: 11/29/2025

Інженер-програміст
Median $94K

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$54.2K
Продакт-дизайнер
$63K

Продакт-менеджер
$81.6K
Рекрутер
$65.3K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Plusgrade - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $94,020. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Plusgrade складає $65,325.

Інші ресурси

