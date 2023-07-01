Каталог компаній
Plural
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Plural Зарплати

Медіанна зарплата Plural становить $111,561 для Консультант з управління . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Plural. Останнє оновлення: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Консультант з управління
$112K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Plural - це Консультант з управління at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $111,561. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Plural складає $111,561.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Plural

Схожі компанії

  • SoFi
  • Stripe
  • Roblox
  • Google
  • Airbnb
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/plural/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.