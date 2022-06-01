Каталог компаній
Plug Power
Plug Power Зарплати

Зарплата Plug Power варіюється від $52,260 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $233,825 для Проєкт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Plug Power. Останнє оновлення: 11/28/2025

Інженер-механік
Median $87K
Бізнес-аналітик
$52.3K
Дейта-аналітик
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Проєкт-менеджер
$234K
Інженер-програміст
$86.5K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Plug Power - це Проєкт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $233,825. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Plug Power складає $87,000.

