Plivo
Plivo Зарплати

Зарплата Plivo варіюється від $5,951 загальної компенсації на рік для Information Technologist (IT) на нижньому рівні до $76,988 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Plivo. Останнє оновлення: 10/21/2025

Інженер-програміст
Median $29.3K

Backend програмний інженер

Бізнес-аналітик
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Продукт-менеджер
$77K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$61.7K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Plivo Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Plivo - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $76,988. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Plivo складає $29,302.

