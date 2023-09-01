Pliancy Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Pliancy варіюється від $109,450 загальної компенсації на рік для Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) на нижньому рівні до $110,550 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Pliancy. Останнє оновлення: 11/28/2025

Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$109K
Інженер-програміст
$111K
Найвищеоплачувана позиція в Pliancy - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $110,550. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Pliancy складає $110,000.

