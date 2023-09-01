Pliancy Зарплати

Зарплата Pliancy варіюється від $109,450 загальної компенсації на рік для Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) на нижньому рівні до $110,550 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Pliancy . Останнє оновлення: 11/28/2025