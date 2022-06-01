Каталог компаній
Plexus Worldwide
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Plexus Worldwide Зарплати

Зарплата Plexus Worldwide варіюється від $29,914 загальної компенсації на рік для Апаратний інженер на нижньому рівні до $51,725 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Plexus Worldwide. Останнє оновлення: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Апаратний інженер
$29.9K
Інженер-програміст
$51.7K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Plexus Worldwide - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $51,725. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Plexus Worldwide складає $40,820.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Plexus Worldwide

Схожі компанії

  • Facebook
  • Dropbox
  • LinkedIn
  • Snap
  • Spotify
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/plexus-worldwide/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.