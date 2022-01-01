Playtech Зарплати

Зарплата Playtech варіюється від $16,444 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $180,900 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Playtech . Останнє оновлення: 9/14/2025