Playtech Зарплати

Зарплата Playtech варіюється від $16,444 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $180,900 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Playtech. Останнє оновлення: 9/14/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $59.8K

Backend програмний інженер

Бізнес-аналітик
$63.3K
Обслуговування клієнтів
$16.4K

Дата-сайентист
$44.4K
Управління персоналом
$71.3K
Менеджер з продуктового дизайну
$61.1K
Продукт-менеджер
$36.1K
Проєктний менеджер
$48.6K
Рекрутер
$30.7K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$75.4K
Архітектор рішень
$181K
Технічний програмний менеджер
$37.9K
