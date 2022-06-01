Каталог компаній
PLAYSTUDIOS
PLAYSTUDIOS Зарплати

Зарплата PLAYSTUDIOS варіюється від $10,251 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $160,928 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників PLAYSTUDIOS. Останнє оновлення: 9/14/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $113K
Маркетинг
$103K
Продукт-менеджер
$161K

Програмний менеджер
$90.5K
Проєктний менеджер
$39.4K
Рекрутер
$10.3K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в PLAYSTUDIOS - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $160,928. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в PLAYSTUDIOS складає $96,480.

