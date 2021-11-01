Каталог компаній
Playrix Зарплати

Зарплата Playrix варіюється від $41,790 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $102,977 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Playrix. Останнє оновлення: 9/13/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $59.2K

Backend програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Програмний інженер відеоігор

Бізнес-аналітик
$79.6K
Аналітик даних
$95.9K

Дата-сайентист
$90.5K
Фінансовий аналітик
Median $80.5K
Управління персоналом
$61.5K
Продукт-дизайнер
$41.8K
Продукт-менеджер
$43.4K
Рекрутер
$45.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$103K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Playrix - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $102,977. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Playrix складає $70,546.

