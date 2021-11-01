Playrix Зарплати

Зарплата Playrix варіюється від $41,790 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $102,977 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Playrix . Останнє оновлення: 9/13/2025