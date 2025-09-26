Каталог компаній
Plastiq
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Plastiq Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Plastiq становить $191K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Plastiq. Останнє оновлення: 9/26/2025

Медіанний пакет
company icon
Plastiq
Software Engineer
San Francisco, CA
Загалом за рік
$191K
Рівень
-
Базова зарплата
$185K
Stock (/yr)
$5.7K
Бонус
$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Plastiq?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Самый высокий пакет вознаграждения для Інженер-програміст в Plastiq in United States составляет $233,750 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Plastiq для позиции Інженер-програміст in United States составляет $190,705.

