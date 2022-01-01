Piano Зарплати

Зарплата Piano варіюється від $72,360 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $158,893 для Інженер з продажів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Piano . Останнє оновлення: 10/21/2025