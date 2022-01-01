Каталог компаній
Piano
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Piano Зарплати

Зарплата Piano варіюється від $72,360 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $158,893 для Інженер з продажів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Piano. Останнє оновлення: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Продукт-дизайнер
$85.9K
Продукт-менеджер
$104K
Продажі
$74.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Інженер з продажів
$159K
Інженер-програміст
$72.4K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Piano - це Інженер з продажів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $158,893. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Piano складає $85,876.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Piano

Схожі компанії

  • Hevo
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси