PhishLabs Зарплати

Зарплата PhishLabs варіюється від $35,820 загальної компенсації на рік для Успіх клієнтів на нижньому рівні до $72,635 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників PhishLabs. Останнє оновлення: 11/26/2025

Розвиток бізнесу
$72.6K
Успіх клієнтів
$35.8K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в PhishLabs - це Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $72,635. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в PhishLabs складає $54,228.

