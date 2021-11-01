Каталог компаній
Philip Morris International
Philip Morris International Зарплати

Зарплата Philip Morris International варіюється від $13,750 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $475,124 для Бізнес-операції на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Philip Morris International. Останнє оновлення: 11/26/2025

Інженер-програміст
Median $70K
Бухгалтер
$13.8K
Бізнес-операції
$475K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бізнес-аналітик
$38.9K
Розвиток бізнесу
$206K
Операції обслуговування клієнтів
$23.3K
Дейта-аналітик
$47.6K
Менеджер з дейта-сайенс
$267K
Фінансовий аналітик
$21.1K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$26.2K
Маркетинг
$23.2K
Маркетингові операції
$82.3K
Інженер-механік
$47.1K
Продакт-менеджер
$60.3K
Проєкт-менеджер
$51.6K
Управляючий нерухомістю
$120K
Рекрутер
$92.4K
Продажі
$49.1K
Менеджер інженерів-програмістів
$124K
Архітектор рішень
$110K
ЮІкс-дослідник
$142K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Philip Morris International - це Бізнес-операції at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $475,124. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Philip Morris International складає $60,300.

